Odyseja - gra planszowa z Wrocławia! Poznaj dalszy ciąg historii i przygód jej twórców!

Usłyszałem o niej mimochodem, w jednej z tych pierwszych sytuacji, od napranego przyjaciela z ławy szkolnej. „Jest coś takiego, słuchaj – bełkotał po szóstym piwie – na kompletnym zadupiu, w jakimś ramieniu czegoś w kosmosie, tylko nikomu ani słowa, że się wierzyć nie chce...”. „A co to jest?” – zapytałem. „No, Galaktyczny Bank, super kurna tajny! Tylko nic nikomu!”. „Ale czego Bank?” – zapytałem. „No, piszą, że trucizn i alergantów i czegoś jeszcze... Wiesz, te ich nazwy trudno zapamiętać, wloką się..., ale mam tu, słuchaj, papierek..., no..., zapomniałem zdać..., z tą ich nazwą, no zobacz, kurna, w pale się nie mieści, ale ani słowa...”. No i zobaczyłem. Krótką, tajną, zdeszyfrowaną depeszę, kierowaną w jedno z najodleglejszych ramion naszej Galaktyki. Rzeczywiście, adresowana była na coś, co ciężko byłoby spamiętać po paru piwach: Planeta Grzybów. Galaktyczny Bank Trucizn, Alergenów i Halucynogenów. Wydział Antidotów. Dozorca: Nadślimak. Potrzeby: ...

W cieniu wielkich kapeluszy, pod dachami hub, na podściółkach porośniętych mniejszą grzybią bracią pracowicie pełzają ślimaki. Różnorodny lud, od milionów lat zżyty z grzybami. Pielęgnują, eksperymentują, testują, przyjmują zamówienia i ślą we wszystkie zakątki Wszechświata raz drobne próbki, raz całe kontenery.

W odwrotną stronę płyną okazy nieznanych dotąd gatunków, które należy zbadać i chronić.

Praca wre, bo zapotrzebowanie na trutki i odtrutki nigdy nie maleje. Zresztą między jednymi a drugimi często nie ma żadnej różnicy. Lekarstwa bywają truciznami, trucizny lekarstwami, wszystko zależy od dawki i okoliczności.

Pytacie o koordynaty? Hm...

Autor:Jarosław Michalak

Ciąg dalszy historii Lupo Art czyli jak powstała Odyseja

W 2015 roku jeszcze przed wydaniem gry “Aarrr!” Anula Dmytruszyńska wydaje książkę “Panna i Smok” nakładem wydawnictwa OVO, którą zilustrowała Alicja Kocurek. Rok później kiedy “Aarrr!” okazuje się być grą chwaloną przez odbiorców i recenzentów. Dla Lupo Art Games to wielki sukces. Przemek z Anulą więc myślą o wydaniu nowej gry nawiązującej do historii opisanej w książce. W tym celu odwiedzają znanego polskiego projektanta gier planszowych Adama Kałużę, który jest autorem znanej na całym świecie gry “K2” oraz nominowanej do prestiżowej nagrody “Spiel des Jahres 2012”. W mieszkaniu Adama przeglądają różne prototypy, które Adam trzyma w przysłowiowej szufladzie. Jednym z nich jest strasznie fajna i prosta mechanicznie gra o zwierzątkach wędrujących po lesie. Ten mały skarb wywołał w grajacych tyle emocji, że Przemek zdecydował się wziąć na warsztat i rozwinąć projekt Adama. W jego głowie pomysł Adama zderzył się z inną koncepcją. Chciał kiedyś zrobić grę o podróży po snach, brakowało mu tylko środka komunikacji ”międzysennej”, czyli sposobu na przemieszczanie się z jednego snu do drugiego. Największe możliwości jeśli chodzi o podróże w przestrzeni mają rakiety, więc stwierdził, że rozegra wszystko w kosmosie. Tak powstała oniryczna galaktyka do Odysei. Gra posiada wiele elementów, które są niezależne od siebie. Skoro kosmos, to musi być również kosmiczny wyścig. Przemek zaczął kombinować z córeczkami. Pokazywał dziewczynom swoje pomysły na poruszanie się rakiet i za każdym razem słyszał „Tato to jest nudne, daj spokój”. Hanka, starsza córa, w którymś momencie zaczęła przerzucać kostki i coś kombinować i wtedy przyszło olśnienie. Dosłownie jak na kreskówkach, zapaliła się lampka. Efekt przerósł oczekiwania Przemka. Gracz czuje się w trakcie tego wyścigu tak jakby naprawdę brał udział w rajdzie. Trzeba dobrze policzyć planety być szybkim i spostrzegawczym. Uczestnik czuje się jak Anakin Skywalker za sterami swojego pojazdu!