Odważna i zmysłowa sesja Agnieszki Radwańskiej ZDJĘCIA

Dziewczyny na szczycie. Najpiękniejsze selfie z Tatr [FOTO]

Tatry to magiczne miejsce. Każdy chce mieć zdjęcie z panoramą gór. A gdy do tego jest na nim piękna dziewczyna, to fotka musi wyjść jak marzenie. Zebraliśmy najlepsze zdjęcia wrzucone przez turystki na Instagrama. Przekonajcie się, jak to wygląda. PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ