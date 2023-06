Odrobina Neapolu pod Legnicą. Najsmaczniejszą włoską pizzę zjesz w Spalonej

To nie tylko zwykła pizzeria. To miejsce z pasją, tworzone przez trzy kobiety zafascynowane kuchnią włoską. Patrycja, Nikola i ich mama Kasia postanowiły przywieźć sobie i nam wszystkim kawałek Włoch do Polski. Produkty, z których wyrabiane są specjały pochodzą od lokalnych rolników i prosto z włoskiego targu, na który co kilka dni jeździ znajomy rodziny, aby sprowadzić świeżutkie włoskie oliwy czy wędliny.

Restauratorka Patrycja ma już za sobą kilka udanych otwarć lokali w Legnicy, które świetnie prosperują, więc odczarowała miejsce, w którym kiedyś również był pizzeria. Teraz nie jest to już zwykła "fastfudowa" pizza. Jest to ściśle włoska receptura ze składnikami najwyższej jakości i wyrabiana z odpowiednim przyuczeniem.

Restauratorki jeszcze nie mają "konkretnego" menu, na tą chwilę badają smaki klientów i co kilka dni zmieniają je.

Jak twierdzi pani Patrycja ten proces jest sprawdzony. Klienci sami stwierdzą co jest dla nich najlepsze i wtedy powstanie stała karta. W Picco Bello zjemy nie tylko pizzę, czy inne włoskie przysmaki. Możemy również zamówić bajeczne drinki przygotowywane przez panią Nikolę.

Zobaczcie nasze zdjęcia z wizyty tam: