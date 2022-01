Odkrywamy nieznane tajemnice polskiego hymnu, czyli czego jeszcze nie wiedzieliśmy o "Mazurku Dąbrowskiego" (WYWIAD)

Trzeba podkreślić to, że gdyby nie wydawcy niemieccy, gdyby nie muzycy niemieccy w ogólności, choć także w mniejszej mierze i francuscy, to nie mielibyśmy tego przekazu, jakim jest korpus druków mazurka, które powstawały na przełomie lat 20. i 30. XIX stulecia. To właśnie wtedy ustaliła się ta wersja hymnu, jaką dzisiaj śpiewamy i to wydawcy niemieccy opublikowali naszą, znaną nam dziś wersję "Mazurka..." i ją w całej Europie rozpropagowali. Wielkie zasługi miało tutaj wydawnictwo Schotta z Moguncji

fot. ARCHIWUM