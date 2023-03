Odkrycie w Górach Sowich. Tajemnicza XV wieczna kopalnia srebra w powiecie świdnickim! Sprawdzą ją podwodnym dronem FILM

Jak tłumaczy Krzysztof Krzyżanowski, jeden z badaczy, który w grupie zajmuje się właśnie kopalniami, to nie jest duży obiekt, ma około 100 metrów.

- Badania w tym miejscu prowadzimy od stycznia br. Kopalnia jest częściowo zalana wodą. Został nam jeszcze do zbadania i opisania szybik, który także znajduje się pod wodą. Zamierzamy wpuścić tam podwodnego drona, czyli takiego robota, który pomoże nam sprawdzić, co tam dokładnie jest i jak wygląda to miejsce - zaznacza Krzysztof Krzyżanowski.