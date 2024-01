Odeszła Magdalena Dobrowolska - Drab. Pochodząca z Wałbrzycha wizażystka i makijażystka znana jako Magdalena Dobra.

Magdalena Dobrowolska - Drab z Wałbrzycha zmarła nagle. Smutną informację, która poruszyła jej przyjaciół, współpracowników i klientów przekazano dzisiaj.

Magdalena Dobrowolska - Drab, w mediach społecznościowych znana jako Magdalena Dobra, była utalentowaną makijażystką i wizażystką. Pracowała m.in. na planach filmowych produkcji realizowanych na terenie Wałbrzycha i okolic. Ale nie tylko. Malowała i charakteryzowała także bohaterów teledysków, współpracowała z teatrem w Głuszycy, wykonywała profesjonalny make-up na imprezy okolicznościowe, jak choćby studniówki, wesela i inne oficjalne spotkania.

Zachwycona jej praca i talentem była m.in. piosenkarka Olga Bończyk:

"Wczoraj nagrywałam teledysk do mojego najnowszego singla BAW SIĘ ŻYCIEM. Makeup Artist Magda Dobra @dobramagdalena nie tylko zrobiła mi genialny Make up, ma też (jak widać na załączonym zdjęciu) genialne oko do fotografii :) Dziękuje Magduś:) jesteś THE BEST:)" (pisownia oryginalna).