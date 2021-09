Oddaj biustonosz do recyclingu i pomóż amazonkom. Ciekawa akcja w oleśnickim sklepie Ooh LaLa Anny Krawiec

Ruszyła dziesiąta edycja kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM, której głównym celem jest promocja profilaktyki raka piersi poprzez regularne samobadanie piersi i noszenie dobrze dobranego biustonosza. Do akcji już po raz czwarty dołączył oleśnicki sklep Ooh LaLa prowadzony przez Annę Krawiec. Akcja nawołuje też do reCYClingu. O co chodzi?

Co roku, w październiku, zachęcamy wszystkie kobiety, by pozbywały się swoich starych i niedopasowanych już biustonoszy, poprzez wrzucenie ich do naszego specjalnego pudła. Za każdy oddany stanik, klientka otrzymuje bon rabatowy o wartości 20 zł na zakup nowego, dopasowanego do jej aktualnych potrzeb, biustonosza - mówi nam Anna Krawiec ze sklepu Ooh LaLa Bielizna, który w Oleśnicy funkcjonuje od 2015 roku

Akcja oddawania nieużywanych biustonoszy od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Pani Ania przyznaje, że Panie bardzo chętnie przynoszą swoje sfatygowane i niepasujące już biustonosze.