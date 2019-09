Odblaskowy Patrol zawita do Wrocławia: będzie uczył mieszkańców zasad bezpieczeństwa na drogach!

Wydarzenie ma charakter otwarty. Akcję organizuje firma Carefleet S.A. i Europejski Fundusz Leasingowy w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz ogólnopolskiej kampanii społecznej odblaskowi.pl.

Widoczny = bezpieczniejszy na drodze.

Choć z roku na rok bezpieczeństwo na polskich drogach się poprawia, na tle krajów należących do Unii Europejskiej wciąż zajmujemy pod tym względem dalekie 4. miejsce od końca. W 2018 roku odnotowano w Polsce niemal 32 tysiące wypadków drogowych, w których śmierć poniosło blisko 2 900 osób, a ponad 37 tysięcy zostało rannych.

- Niestety, policyjne statystyki wciąż nie napawają optymizmem. W wypadkach drogowych poszkodowanymi są zarówno kierowcy i pasażerowie, jak też piesi i rowerzyści. Do znacznej liczby tego typu zdarzeń dochodzi w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześniej robi się ciemno, a warunki atmosferyczne i drogowe są znacznie gorsze niż wiosną czy latem. Dlatego już od siedmiu lat Carefleet S.A. aktywnie angażuje się w realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej odblaskowi.pl, której celem jest propagowanie pozytywnych wzorców zachowania się na drogach, w tym m.in. noszenia elementów odblaskowych. W ramach naszych działań co roku organizujemy m.in. wydarzenia dla mieszkańców Wrocławia, podczas których edukujemy rodziców i dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także bezpłatnie rozdajemy opaski odblaskowe – mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A. – Jak pokazują badania, kierowca jadący z dozwoloną prędkością 50 km/h ma jedynie 2 sekundy na poprawną reakcję hamowania. Założenie elementów odblaskowych zwiększa widoczność pieszego nawet o 200 metrów, co wydłuża czas na reakcję kierowcy i poprawia bezpieczeństwo – dodaje.