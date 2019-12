W maju rusza połączenie z Wrocławia do Zadaru. Nowy kierunek południowy uruchamiają linie Ryanair. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu. Bilety można już rezerwować.

– Chorwacja jest w Polsce bardzo lubiana, a do jej walorów turystycznych nikogo nie trzeba przekonywać. Zadar wzbogaca wachlarz kierunków południowych i wszystko wskazuje na to, że ten kierunek będzie się cieszył dużym powodzeniem – mówi Jarosław Sztucki, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Porcie Lotniczym Wrocław.

Przelot na trasie z Wrocławia do Zadaru trwa tylko 1,5 godz. Podróżni będą mieli do dyspozycji dwa rejsy w tygodniu – w poniedziałki i w piątki. Połączenie zostanie uruchomione 1 maja i stanie się częścią letniego rozkładu linii Ryanair z Wrocławia.To piękne stare miasto nad Adriatykiem, w północnej części Dalmacji, z bogactwem historycznych budynków i kościołów, Pałacem Książęcym i elegancką starówką. Niektóre fragmenty pamiętają jeszcze czasy rzymskie.Dużą turystyczną atrakcją jest instalacja „organy morza”, czyli kamienne schody przy wybrzeżu grające „muzykę morza”, gdy woda uderza i wlewa się do ich wnętrza. Jest także nowoczesny pomnik słońca oraz Muzeum Antycznego Szkła. Zadarscy gondolierzy (jedyni na chorwackim wybrzeżu), którzy nazywają się tu „barkajoli” i kultywują tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie od XIV wieku, zabiorą nas w morską podróż wokół portu.Region słynie też z produkcji doskonałych win białych i czerwonych, a na zadarskim targu rybnym można kupić świeże ryby i owoce morze. Zadar jest też idealną bazą wypadową do położonego nieopodal Parku Narodowego Kornati – archipelagu 147 wysp i wysepek. Okolice Zadaru słyną też z malowniczych gór, jezior, kanionów i wodospadów.Z okazji ogłoszenia nowej trasy, Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety do Zadaru już od 95 zł na podróż w maju i w czerwcu. Rezerwacji lotów w promocyjnych cenach można dokonywać na stronie przewoźnika (Ryanair.com) do piątku ( 13 grudnia ) do północy.Obecnie na zimową siatkę połączeń wrocławskiego lotniska składa się: 38 kierunków niskokosztowych, 9 połączeń sieciowych oraz 8 czarterowych (czyli znajdujących się w ofercie biur podróży).Przypomnijmy, że wiosną 2020 roku w ofercie tanich linii pojawią się jeszcze dwie nowości: Cagliari, czyli stolica Sardynii, oraz Zaporoże, czyli już siódme połączenie z Wrocławia na Ukrainę. Nowością wśród kierunków będzie Oslo Gardermoen, największe międzynarodowe lotnisko Norwegii i ważny hub przesiadkowy dla podróży transatlantyckich. To połączenie 30 marca otwierają linie Norwegian. Bilety na nowe połączenia są już dostępne w systemach rezerwacyjnych przewoźników.Natomiast już 1 lutego do rozkładu wracają loty do Bari, czyli na południe Włoch, nad Adriatykiem.