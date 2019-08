Od poniedziałku do Wrocławia wracają korki. I to największe w Polsce

materiały prasowe

Producent omijającej korki nawigacji NaviExpert, na podstawie ubiegłorocznych danych sprawdził, o ile więcej czasu w swoich autach spędzili kierowcy w pierwszych dwóch tygodniach września. I prognozuje, co będzie się działo na drogach od najbliższego poniedziałku. Jak się okazuje, wraz z początkiem roku szkolnego najbardziej ucierpieli w ubiegłym roku wrocławianie. W szczycie porannym czasy przejazdów po popularnych trasach w centrum i poza nim wydłużyły się o 30%. To prawie o jedną trzecią więcej! Oznacza to, że jeśli w wakacje dojazd do pracy zajmował im 40 minut, w pierwszych dwóch tygodniach września musieli przeznaczyć na niego 12 minut więcej.