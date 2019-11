Od lat zachęca ludzi na różnych kontynentach do wspólnego sprzątania świata

Co skłoniło Panią do podjęcia działań dla dobra naszej Planety i dlaczego akurat w Polsce postanowiła Pani zorganizować Akcję Sprzątania Świata?

Szacunek dla środowiska i miłość do przyrody wyniosłam z domu rodzinnego. Rodzice zawsze mówili mi, że jeśli będę niszczyła inne formy życia to w końcu i ja zginę. Powtarzali, że wszystko, co pływa, pełza czy fruwa, ma takie samo prawo do życia jak ja i że jestem tylko jednym z ogniw łańcucha, a nie panem świata. Pamiętam, jak tłumaczyli, że widząc śmieci na drodze, powinnam je podnieść i wrzucić do kosza, bo korona mi z głowy nie spadnie. Uczulili mnie, że mamy tylko jedną planetę Ziemię i moim obowiązkiem jest o nią dbać, bo tutaj żyję ja i moja rodzina. To wszystko nie było tylko suchymi frazesami. Rodzice bardzo często dawali nam przykłady takich zachowań. Cieszę, że miałam takich mądrych i wspaniałych rodziców, którzy w pewien sposób wyprzedzali swoje pokolenie. Przypominali mi, że jestem częścią społeczności i mam wobec niej obowiązki. Powinnam pracować nie tylko dla siebie, ale także dla wspólnego dobra. Dlaczego zorganizowałam Akcję Sprzątania Świata w Polsce? Ponieważ tutaj się urodziłam. Od przeszło 50 lat mieszkam w Australii, gdzie wyemigrowaliśmy wraz z rodzicami i rodzeństwem. Pomyślałam jednak, że warto byłoby zrobić coś dla kraju mojego urodzenia. Dlatego przeniosłam akcję Clean up the World do Polski.