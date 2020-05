Od czerwca więcej pociągów Kolei Dolnośląskich (SZCZEGÓŁY)

Wraz z początkiem czerwca na dolnośląskie trasy powrócą 52 pociągi Kolei Dolnośląskich. Większość przywracanych połączeń dotyczy pociągów kursujących codziennie. Zmiany obejmą także połączenia do popularnych miejscowości turystycznych: Kudowy-Zdroju i Szklarskiej Poręby.

Przywrócone połączenia obejmą trasy łączące stolicę Dolnego Śląska z Trzebnicą, Wałbrzychem, Jelenią Górą, Bielawą, Zgorzelcem, Miedzylesiem, Krotoszynem i Jelczem-Laskowicami. Wrócą też pociągi na trasach z Legnicy do Kamieńca Ząbkowickiego i Kudowy-Zdroju oraz z Wałbrzycha do Kudowy-Zdroju.

Dodatkowo, wydłużone zostaną wybrane połączenia do Lubania Śląskiego, Głogowa, Jeleniej Góry i Międzylesia. Zmiany obejmą też połączenia do i z Tuplic, które zostaną wydłużone z Legnicy do Wrocławia Głównego.