Od 4 maja przekraczanie granicy bez kwarantanny. Kogo obejmuje nowe prawo?

Od 4 maja kwarantanna nie obowiązuje uczniów i pracowników transgranicznych. Zasada ta nie obowiązuje jednak osób, wykonujących zawody medyczne. Dla tysięcy osób, które mieszkają w Polsce, a pracują w Niemczech, to bardzo dobre informacje. Po kilku tygodniach będą mogli wrócić do pracy. Nie oznacza to, że na granicach nie będzie kontroli. Rząd zapowiada, że kontrole graniczne zostają przedłużone do 13 maja.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób wjeżdżających do Polski została wprowadzona w związku z epidemią koronawirusa. Dla pracowników transgranicznych oznaczała de facto przerwę w wykonywaniu swoich obowiązków. Niektórzy stracili pracę. Były też osoby, które przez kilka tygodni zdecydowały się zamieszkać za granicą. Ale nie każdy jednak miał taką możliwość. Od 4 maja obowiązek poddania się kwarantannie po wjeździe do Polski pracowników transgranicznych już nie obowiązuje. Co ważne, przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy. Brak konieczności poddania się kwarantannie dotyczy osób przekraczających granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, Szwecją i Danią. UWAGA!

Luzowanie obostrzeń nie dotyczy jednak pracowników medycznych. Osoby zatrudnione w zwodach medycznych w dalszym ciągu mają obowiązek odbywania 14-dniowej kwarantanny.