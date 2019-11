Od 3 grudnia w Kolejkowie w Gliwicach będzie można zobaczyć prawdziwe Miasto z Piernika

237 domków, kamieniczek, warowna twierdza, zamek książęcy w towarzystwie dziesiątek piernikowych ludzików. Z mroku wyłania się przejeżdżający czekoladowy pociąg. Oświetlone blaskiem choinek pachnące cynamonem, goździkami i imbirem miasto to świąteczna sceneria piernikowej makiety.

Cudowne Miasto z Piernika to 1,1 tony ciasta piernikowego. Nieziemski zapach zapewnia 105 kilogramów użytego miodu i 32 kilogramy korzennych przypraw. Setki kilogramów świątecznego wypieku modelarze ozdobili litrami lukru, do którego wykorzystali 308 jaj, 150 cytryn i 36 kilogramów cukru pudru. Efektem tych słodkich prac jest miasteczko o powierzchni 80 metrów kwadratowych.

Jedyna na świecie makieta kolejowa z piernika to efekt żmudnych i długotrwałych prac twórców Kolejkowa. Dla nich świąteczny okres zaczął się już latem, a budowa piernikowego miasta trwała pół roku.