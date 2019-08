Od 2 sierpnia spore zmiany na obwodnicy miasta [ZDJĘCIA]

W piątek (2 sierpnia) ma zostać oddany do użytku odcinek drogi krajowej nr 5 pomiędzy "węzłem Bolków" (bezkolizyjne skrzyżowania drogi S3 i DK5) a miejscowością Bolków. Co prawda prace nadal będą tam prowadzone, ale będą odbywały się "pod ruchem" co nie powinno już powodować większych utrudnień.

Przypomnijmy, że dotychczas remontowany odcinek DK5 trzeba było objeżdżać drogą ekspresową S-3 do Węzła „Jawor Południe”, dalej drogą wojewódzką (dawna DK-3) przez miejscowość Sokoła i Świny do Bolkowa, co znacznie wydłużało czas przejazdu i mocno utrudniało życie kierowcom. Dodatkowo kumulowało się z drugim objazdem, po drugiej stronie Bolkowa, na drodze DK3 - od Jeleniej Góry, Niestety, ten drugi objazd wciąż będzie jeszcze obowiązywał - tutaj prace potrwają dłużej - być może nawet do końca tego roku.