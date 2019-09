Od 1 października Eurobank przestanie istnieć. Jesteś jego klientem? Przeczytaj, co musisz wiedzieć!

To efekt wykupienia go przez Bank Millennium. Kolejna ważna data to 11 listopada br. - wówczas nastąpi połączenie systemów informatycznych obu banków. Byłeś klientem Eurobanku? Te informacje powinieneś znać. Sprawdź, co się zmieni, kto zadba o formalności i czy powinieneś się czymkolwiek martwić.

Eurobank przestanie istnieć. Przejmuje go Bank Millennium

Eurobank przestanie istnieć i zniknie z mapy polskich banków wraz z dniem 1 października 2019 roku. To efekt zakupu Eurobanku przez Bank Millenium, do którego doszło już w maju bieżącego roku. Tym samym klienci Eurobanku staną się wkrótce klientami Banku Millennium. Czy muszą w związku z tym martwić się jakimikolwiek formalnościami?