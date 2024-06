Ocalić od zapomnienia - koncert, piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu Dworu Polskiego we Wrocławiu. Tomasz Pawlak

Piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu to wyjątkowy koncert we Wrocławiu, który odbędzie się na najpiękniejszym patio w Restauracji Dwór Polski przy Rynku 5. mat. organizatora Zobacz galerię (7 zdjęć)

Piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu to wyjątkowy koncert we Wrocławiu, który odbędzie się na najpiękniejszym patio w Restauracji Dwór Polski przy Rynku 5. Organizatorzy przygotowali dla Was specjalny repertuar po meandrach twórczości Marka Grechuty! Zapowiada się fantastyczne wydarzenie i warto zapisać je sobie w kalendarzu.