Oby takich osób było więcej! Pan Marcin uratował życie małemu chłopcu, choć sam nie uważa tego za nic nadzwyczajnego

Nieoczekiwany bohater codzienności

- Dziecko potrzebowało pomocy i musiałem zareagować. To jest instynkt. Wokół wózka zebrała się spora grupa, ale nikt nie reagował, dosłownie nikt. Chłopiec zadławił się bułką. Zapaliła mi się czerwona lampka i pierwsze co, tak jak uczyli nas na szkoleniu: przechyliłem dziecko i klepałem po plecach, żeby wykrztusiło to, czym się zadławiło - mówi Marcin Krupa.

Społeczność docenia bohaterstwo

- Kierowca bez paniki udzielał pierwszej pomocy do czasu przyjazdu ambulansu. Dopiero gdy ratownicy przejęli dziecko i stwierdzili, że będzie dobrze, kontynuował jazdę autobusem. Bardzo proszę o docenienie postawy Pana Kierowcy. Bez jego akcji nie wiadomo, jakby się to zdarzenie zakończyło - opisuje pani Beata.

Marcin Krupa, mimo swojego bohaterstwa, pozostaje skromny. Podkreśla, że zrobił tylko to, co każdy powinien zrobić w takiej sytuacji. Jego zdaniem, nie jest bohaterem, lecz człowiekiem, który znalazł się we właściwym miejscu i czasie, i miał odpowiednią wiedzę, by pomóc. To, co dla niego może wydawać się naturalną reakcją, dla wielu jest jednak dowodem na to, że wśród nas są prawdziwi bohaterowie codzienności.