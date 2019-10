Obowiązkowa jazda na suwak i korytarz życia [ZMIANA PRZEPISÓW]

Nowe przepisy mają uregulować zachowanie się kierowców w dwóch ważnych sytuacjach:

włączania się do ruchu podczas tworzących się zatorów oraz zwężeń,

tworzenia korytarzy życia podczas wypadków drogowych, w celu umożliwienia służbom sprawnego dotarcia na miejsce np. wypadku.

Na czym dokładnie polega jazda na suwak? Gdy np. mamy do czynienia z remontem drogi dwupasowej lub trzypasowej i do dyspozycji pozostaje tylko jeden pas ruchu, lub z trzech dwa, korzystając z jazdy na suwak ma dojść do upłynnienia ruchu. Ważne, by dojeżdżać do końca pasa, który się kończy.

Natomiast korytarz życia ma usprawnić akcje ratownicze. Polega na zostawieniu wolnego środka drogi dla służb ratunkowych. Zjeżdżamy maksymalnie do prawej strony i zostawiamy większy niż zazwyczaj odstęp od poprzedzającego pojazdu. W razie potrzeby pozwoli on nam na manewrowanie samochodem. Jeśli dojeżdżamy do miejsca wypadku drogą dwupasmową, kierowcy poruszający się lewym pasem zjeżdżają do lewej krawędzi, a kierowcy z prawego pasa – do prawej. W przypadku trzech pasów ruchu kierowcy z lewego zjeżdżają do lewej krawędzi, z prawego do prawej krawędzi, a samochody jadące środkowym pasem ustawiają się jak najbliżej nich.