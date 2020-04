Obostrzenia rządowe zostaną poluzowane 20 kwietnia? Gospodarka osłabiona przez koronawirusa arch. PPG

Obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa dają się wszystkim we znaki. Szczególnie jednak odczuwają to kieszenie Polaków. Zamrożenie gospodarki powoduje, że zarabiamy mniej, a w skrajnych przypadkach nie zarabiamy wcale. Czy w najbliższym czasie nasz rząd weźmie przykład z sąsiednich krajów i zrezygnuje z części obostrzeń, a polska gospodarka będzie stopniowo odmrażana? Jak wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM, ma to nastąpić już 20 kwietnia. Co się zmieni?