Obostrzenia COVID na świecie styczeń 2023. WHO zaleca powrót do maseczek w samolotach, wszystko przez nowy wariant koronawirusa

Eksperci WHO niepokoją się nowym wariantem koronawirusa. Organizacja rekomenduje, by rządy państw wróciły do zasady noszenia masek ochronnych w samolotach w czasie długich rejsów. Zdjęcie na licencji CC BY 2.0

Guilhem Vellut, CC BY 2.0, zdjęcie ilustracyjne