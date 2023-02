Obostrzenia COVID na świecie na marzec 2023. Świat znosi ograniczenia dla turystów z Chin Emil Hoff

Obostrzenia COVID dla podróżnych są znoszone na całym świecie. Kolejne kraje rezygnują z restrykcji, zachęcone wygasaniem pandemii koronawirusa i coraz wyższym wskaźnikiem zaszczepienia globalnej populacji przeciwko COVID. Znaczące poluzowanie restrykcji ogłosiły Chiny, rezygnując z polityki zero COVID. Do zniesienia obowiązku szczepień dla podróżnych przymierzają się także Stany Zjednoczone. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na marzec 2023”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na urlop w Wasze ulubione egzotyczne miejsce i czy czeka Was kwarantanna po powrocie.