Obniżka VAT na żywność została przedłużona. Na liście nie tylko chleb i warzywa. Do kiedy będzie utrzymana obniżka VAT z 5 na 0 proc.?

Lipiec miał być ostatnim miesiącem obowiązania obniżonego do zera VAT na żywność w ramach tarczy antyinflacyjnej, jednak okres ten został przedłużony, prezydent podpisał ustawę. Wraz z początkiem lutego zaczęła obowiązywać obniżka VAT z 5 na 0 procent na żywność i miała z nami zostać przez pół roku. Kolejne rozwiązania i obniżki podatków mają złagodzić wpływ inflacji na portfele Polaków. Zerowy VAT na produkty spożywcze będzie obowiązywał przez kolejne miesiące. Jakie produkty spożywcze obejmuje obniżka VAT?

0 proc. VAT na żywność. Obniżka zostanie z nami dłużej

- Do 0% obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 45 zł - zapowiadał premier w styczniu. Zmiana w podatku miała obowiązywać od 1 lutego na 6 miesięcy, czyli do końca lipca 2022 roku. Tarcze antyinflacyjne zostaną jednak przedłużone, dotyczy to m.in. żywności. Tańsze o VAT pozostaną do 31 października 2022 roku. m.in.: mięso i ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, zboża i niektóre napoje.

9 czerwca Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Do ustawy zostały wprowadzone również zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych, zgodnie z którymi obowiązywać one będą do 31 października br. Natomiast 30 czerwca Senat wniósł poprawki do ustawy i 1 lipca skierowano ją do Komisji Finansów Publicznych.

Po tym, jak ustawa opuściła Senat, 14 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Pod koniec lipca premier zapowiedział, że obniżki VAT zostaną z nami do końca roku.

Przypomnijmy, że opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług za czerwiec 2022 (czyli wskaźnik inflacji) w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 14,4 proc. rok do roku. Najbardziej podrożały nośniki energii - o 35,3 proc. Do 31 października 2022 roku będzie obowiązywały tarcze antyinflacyjne obejmujące obniżkę VAT: do 0% VAT na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem,

do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%,

do 0% VAT na gaz ziemny zamiast 23%,

do 5% VAT na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,

do 8% VAT na paliwa silnikowe zamiast 23%,

obniżka do minimum akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną,

zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,

zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej,

dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.

Obniżka VAT na żywność będzie obowiązywała przez 9 miesięcy w 2022

Między innymi mięso, warzywa, owoce, zboża czy mleko dla dzieci znajdują się na liście produktów z oprocentowaniem 5% VAT. Załącznik nr 10 do ustawy o VAT obejmuje "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%".

Lista produktów z obniżonym VAT 5%, a które przez pół roku mają mieć zerową stawkę podatku:

Załącznik nr 10 Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%.

Klienci denerwowali się, że ceny po obniżce VAT i tak są wyższe niż np. 2 tygodnie temu, bo pod koniec stycznia markety podniosły ceny produktów.

Obniżka VAT na żywność z 5% do zera

Tegoroczny koszt tej zmiany VAT w założeniu obniżenia podatku na pół roku przekroczyć może 6 mld, może nawet do 7 mld, pokazują niektóre szacunki, co wskazał premier Morawiecki. Zaznaczał jednak, że jest to bardzo ważne.

- Apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów o 5%. To jest bardzo ważne, bo to nie jest dziś zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego, najniższa stawka VAT, która jest dopuszczalna w UE, my obniżamy ją do zera.

UOKiK będzie kontrolować zmianę cen i obniżenie VAT z 5 na 0 procent

Zmiany cen będą kontrolowane przez UOKiK. Na specjalnym spotkaniu z branżą prezes Tomasz Chróstny zapowiedział działania UOKiK i Inspekcji Handlowej, w tym stały monitoring cen wybranych artykułów żywnościowych i piętnowanie negatywnych praktyk sprzedawców.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny: Do sprawdzanego przez nas cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty jak pieczywo, nabiał, warzywa czy owoce. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy monitorować w największych sieci handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem konsumentów.

- To powoduje, że na każdy produkt powinny spaść ceny również od 1 lutego. Dbajmy o to, aby w naszych lokalnych sklepach, ale także w dużych sklepach, w których robimy zakupy, rzeczywiście do tego doszło. Pilnujmy tych cen, sprawdzajmy, jakie on są dzisiaj, jutro, pojutrze i zobaczymy za 3 tygodnie czy sklepikarze, handlowcy doprowadzą do obniżki cen - sugerował szef rządu Mateusz Morawiecki.

Obniżka VAT dotyczy również:

środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw

nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej

ziemi ogrodniczej

gazu ziemnego W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a na gaz - 0 proc. Zerowa stawka VAT jest też stosowana na podstawowe produkty żywnościowe, na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

