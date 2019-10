OBEJRZYJ TO w pracy zamiast pić kolejną kawę [ZDJĘCIA]

Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Hiroszimie dowiedli, że oglądanie zdjęć młodych zwierzaków pobudza produktywność, poprawia refleks, pamięć i koncentrację. Jak to możliwe? Otóż mózg reaguje na te obrazki podobnie jak na widok niemowląt. Wszystko za sprawą „dziecięcych” cech: dużych oczu i głów. Patrząc na te stworzenia, w naturalny sposób budzi się w nas instynkt opiekuńczy, przyjazne nastawienie i pozytywne uczucia. Dodatkowo, wzmaga się spostrzegawczość, refleks, cierpliwość i precyzja, co w efekcie przekłada się na lepsze wyniki w pracy. Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii. Zobaczycie, że to działa!

