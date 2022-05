1 lipca zaczną obowiązywać zmiany podatkowe, które dla każdego będą oznaczać wyższe zarobki lub emerytury. Te ostatnie wzrosną od kilkudziesięciu do kilkuset złotych co miesiąc! Nadpłacone zaliczki za okres styczeń- czerwiec urząd skarbowy zwróci po zatwierdzeniu rocznego rozliczenia PIT. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą myszki - klikając w strzałkę, kursora lub gestu - jeśli oglądasz materiał na urządzeniu mobilnym.

arch. Polska Press