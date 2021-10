Nowy, wyjątkowy mural we Wrocławiu. To nie tylko dzieło sztuki, ale i... hotel dla pszczół (ZDJĘCIA)

– Pomysł, by ta ściana stała się jednym z charakterystycznych miejsc naszego miasta, chodził nam po głowie od dłuższego czasu – przyznaje rektor prof. Jarosław Bosy. – Chcieliśmy nie tylko nietypowo zazielenić miejsce, którym w czasie roku akademickiego przechodzi codziennie nawet kilka tysięcy ludzi. Chcieliśmy też, by to miejsce łączyło nas – studentów, absolwentów i wykładowców, zarówno ideą, którą wyraża namalowane na ścianie hasło „Mamy zielone pojęcie”, jak poczuciem wspólnoty, która będzie zamykana w kadrze podczas wspólnych, pamiątkowych zdjęć – dodaje.