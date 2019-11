Nowy trener koszykarskiego Śląska. Kto to taki? Przeczytaj!

Dotychczasowy asystent zaznaczył jednak przed meczem, że nie zamierza odchodzić od schematu pracy, jaki ustalił wspólnie z Adamkiem. Obaj panowie głęboko wierzyli w to, dokąd zmierza ich projekt, a pochopna decyzja zarządu przerwała proces realizacji. Włodarze klubu chcą jednak postawić na zupełnie nowy początek. Choć sezon zasadniczy jest zaledwie w jednej trzeciej drogi, potrzebny stał się strażak. Trudno bowiem, przy zachowaniu jakichkolwiek realistycznych podstaw, mówić o celowaniu w fazę play-off z bilansem 3-6.

- Już teraz mogę zapowiedzieć, że będzie to drużyna ambitna i walcząca- mówił na swojej pierwszej konferencji Adamek. Jak się szybko okazało, obu tych przymiotników za jego kadencji próżno było szukać na parkiecie. Mimo że w niedzielę Trójkolorowi zaliczyli szóstą już w tym sezonie porażkę, mecz z Anwilem można, a nawet trzeba traktować jako moralne zwycięstwo. Wreszcie można było powiedzieć, że koszykarze Śląska grali, tak jak na wrocławski herb na piersi przystało. W kuluarach pojawiały się więc głosy, że tymczasowy szkoleniowiec, Marcin Grygowicz, być może dostanie szansę przedłużenia swojej pracy na ławce trenerskiej.

Wtem zjawia się Oliver Vidin. Kto? No właśnie. W klubie zdecydowano się postawić na opcję świeżą, oryginalną, a przy tym zupełnie anonimową na polskim rynku. Przez długi czas spekulowano o rozwiązaniach pewniejszych, ale i bardziej kosztownych - w mediach przewijały się nazwiska Wojciecha Kamińskiego czy Dejana Mihevca. Żaden z nich jednak nie zasiądzie na ławce w Hali Orbita.

Ostatnio Vidin pracował w Interze Bratysława, który wywalczył mistrzostwo Słowacji w minionym sezonie (Vidin rozstał się z klubem w trakcie sezonu). Wówczas Serb utrzymywał pozycję lidera, jednak przegrał w finale krajowego pucharu. W ostatniej dekadzie aż 6 lat spędził właśnie w Bratysławie, dwukrotnie przyczyniając się do tytułów mistrzowskich, zdobywając przy tym tytuł trenera roku. - Ta decyzja jest tym trudniejsza, że Oliver ma z klubem właściwie rodzinną więź - czytamy w komunikacie Michala Ondruša, prezesa Interu. - Z profesjonalnego punktu widzenia musieliśmy jednak dokonać ten ruch, choć Oliver zawsze będzie tu mile widziany - dodał. - Klub doszedł do wniosku, że potrzebna mu jest po ostatnich trzech sezonach nowa krew - mówił sam Vidin. - Zostawiam jednak za sobą drużynę stabilną, silną i gotową do wygrania mistrzostwa ligi - dodał, trzy miesiące przed tym, jak Inter podniósł złoty puchar.