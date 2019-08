Nowy tramwaj na wrocławskich torach. Kiedy pojadą nim wrocławianie?

- Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na kilkadziesiąt nowych, zgodnie z decyzją Pana Prezydenta Jacka Sutryka, w pełni niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów, niezbędnych do obsługi linii na Nowy Dwór i w ciągu ulicy Popowickiej - informuje wrocławskie MPK. - Tymczasem od września do grudnia testować będziemy tramwaj Moderus Gamma, który przyjechał właśnie do Wrocławia - chwalą się w mediach społecznościowych pracownicy.

To oznacza, że wcale nie jest powiedziane, że więcej tych tramwajów trafi w ramach zamówienia do Wrocławia. Na razie Moderus Gamma jest w mieście na testach. Baczni obserwatorzy komunikacji miejskiej we Wrocławiu już wypatrzyli go w nocy na torach.