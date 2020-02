Nowy sposób oszustów na wyłudzenie pieniędzy. Policja ostrzega!

13 lutego mieszkanka Legnicy dostała SMS-a z prośbą o dopłatę za przesyłkę w kwocie 0,89 zł. Gdy kliknęła w podany w wiadomości link i zrobiła przelew na "brakującą" kwotę, straciła 4800,89 złotych.

Zazwyczaj kwota, o której konieczności dopłaty czytamy w wiadomości jest bardzo niska, nawet poniżej 1 zł. Dlatego odbiorcy często nie podejrzewają oszustwa i "dla świętego spokoju" decydują się na dokonanie dopłaty, być może akurat oczekują na przesyłkę. W wiadomości podany jest także link, który może przekierowywać na stronę łudząco podobną do stron operatorów płatności. Tam będzie możliwość podania swoich danych albo danych karty płatniczej. Link może też przekierowywać na kolejną podrobioną stronę, tym razem należącą do banku, gdzie niczego nieświadoma osoba podaje dane do logowania.

Treść SMS-a od oszusta może brzmieć w sposób łudząco podobny do treści wiadomości otrzymywanych od autentycznych firm kurierskich, np.: