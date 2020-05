Nowy przystanek kolejowy we Wrocławiu powstaje na Szczepinie [ZDJĘCIA]

Przebudowane będą ok. 2 km torów i sieci trakcyjnej. Dla utrzymania sprawnych przejazdów, zostaną zamontowane urządzenia sygnalizacji ruchu kolejowego. - Przystanek powstaje na odcinku linii o dużym natężeniu ruchu. W ciągu doby przejeżdża ponad 150 pociągów. Prace wykonywane są obok jadących składów, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności i dobrej organizacji robót - tłumaczy Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Długą pozwoli na poprowadzenie 4 pasów ruchu i linii tramwajowej. Są już wykonane 2 przekopy w nasypie oraz nowe żelbetowe przyczółki. Dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego zabudowano dwie konstrukcje odciążające. Inwestycja kolejowa jest realizowana wraz z miejską inwestycją przebudowy układu komunikacyjnego.

Przystanek Wrocław Szczepin to kolejny nowy przystanek we wrocławskiej aglomeracji. Dostęp do kolei zwiększyły już przystanki Mokronos Górny, Wrocław Grabiszyn, Wrocław Stadion, Wrocław Różanka. 5 kolejnych nowych przystanków zostanie wybudowanych na odnawianej trasie z Wrocławia Sołtysowic do Jelcza Miłoszyc oraz w Iwinach na trasie w kierunku Strzelina.

Wartość inwestycji na Szczepinie wynosi blisko 46 mln zł, w tym ponad 34,8 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ.