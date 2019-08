Nowy pracodawca na dolnośląskim rynku – The Hut Group

The Hut Group działa na rynku europejskim od ponad 10 lat. To międzynarodowy koncern technologiczny funkcjonujący w sektorach: zdrowie i uroda. Firma została założona w 2004 roku przez CEO Matthew Mouldinga. Obecnie prowadzi działania operacyjne w 178 lokalizacjach, oferując sprzedaż detaliczną swoich produktów klientom w 169 krajach. THG produkuje i dystrybuuje swoje produkty głównie w Wielkiej Brytanii, Europie, Azji oraz w Ameryce Północnej. Warto w tym miejscu dodać, że fabryka w Magnicach to pierwsza inwestycja THG na kontynencie europejskim. Intensywny rozwój nowego centrum i uruchomienie części produkcyjnej oznaczają zapotrzebowanie na pracowników. Firma planuje zatrudnić jesienią tego roku około 400 osób – część personelu już otrzymała pracę. Rekrutacja pozostaje cały czas otwarta. Kto może liczyć na dobre warunki zatrudnienia u Brytyjczyków?

Na to pytanie odpowiada Małgorzata Pieczyńska, rzecznik prasowy agencji pracy InterKadra, która jest partnerem rekrutacyjnym The Hut Group.

– Obecnie prowadzimy rekrutację głównie na stanowiska operatora produkcji do pracy przy produkcji suplementów diety oraz pracownika magazynu w centrum dystrybucyjnym. Co istotne, nasz klient, czyli The Hut Group, nie stawia kandydatom na te stanowiska wysokich wymagań. W praktyce oznacza to, że pracę w międzynarodowej firmie może otrzymać każdy, kto ma chęci do pracy. Jednocześnie pracownicy THG mogą liczyć na wynagrodzenie zaczynające się od 3150 zł brutto oraz premie wynoszące od 400 zł w wzwyż. Co ważne podane wynagrodzenie oferowane jest na starcie i na pewno będzie wzrastać wraz ze stażem pracy w firmie! Trzeba podkreślić, że nasz partner jasno definiuje swoją politykę personalną. Jako firma z ambicjami poszukuje pracowników, którzy posiadają tę właśnie cechę, oferując im stabilne warunki zatrudnienia i przyjazną atmosferę w pracy. Bazując na naszym ponad 12-letnim doświadczeniu na rynku usług rekrutacyjnych, możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że oferta firmy THG to jedna z perełek na dolnośląskim rynku pracy.

Na co konkretnie mogą liczyć kandydaci do pracy w centrum produkcyjno-logistycznym THG w Magnicach? Na pewno na atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze, uzależnione od stanowiska oraz kompetencji, jak również na system premiowy. Prowadząc rekrutację, InterKadra zapewnia ze swojej strony możliwość zatrudnienia bezpośrednio przez koncern THG oraz stałą opiekę koordynatora agencji na miejscu, w centrum THG.

Jak dodaje dyrektor generalny The Hut Group w Polsce Mariusz Kaczorowski: – Wszystkim zainteresowanym pracą w naszym centrum produkcyjno-logistycznym w Magnicach zostanie zapewniony bezpłatny transport do i z pracy. Tym samym zapewnimy bezproblemowy dojazd osobom dojeżdżającym m.in. z Bielan, Dzierżoniowa, Piławy, Ząbkowic Śląskich, Niemczy, Ziębic, Strzelina, Borka Strzelińskiego i samego Wrocławia. Nasi pracownicy mogą też liczyć na pakiet benefitów pracowniczych, w tym np. na obiady za 1 zł.

Firma będzie także poszukiwać kandydatów na inne stanowiska, np. liderów zespołów. Warto więc obserwować dolnośląski rynek pracy w poszukiwaniu ofert tego pracodawcy. Najprościej jednak będzie zgłosić się do agencji pracy InterKadra, która rekrutuje dla THG w Magnicach i zapytać o pracę dostosowaną do kwalifikacji kandydata. W tym miejscu chcemy przypomnieć, że usługi agencji są dla pracowników całkowicie bezpłatne, a oferowane wynagrodzenie w tym przypadku nie różni się od tego, które bezpośrednio oferuje THG.

Analizując dokonania The Hut Group na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, można śmiało stwierdzić, że jest to firma o wysokiej kulturze pracy, mogąca zaoferować swoim pracownikom nie tylko nowe, komfortowe pomieszczenia, godne warunki pracy, ale też atrakcyjne warunki zatrudnienia i jasne ścieżki rozwoju.

