Nowy, pięciogwiazdkowy hotel we Wrocławiu. Zobacz zdjęcia, jak wygląda w środku

Wrocławski The Bridge Wroclaw MGallery rzeczywiście jest położony w wyjątkowym dla historii miasta miejscu - na Ostrowie Tumskim. Od sierpnia oferuje 184 pokoje (w tym 17 apartamentów), industrialną restaurację Craft z imponującą otwartą kuchnią i autorskimi potrawami oraz Craft Bar z oryginalnymi koktajlami.

Hotel dysponuje pięknym widokiem z tarasu, salami konferencyjnymi, garażem podziemnym, wspaniałym ogrodem pełnym ziół oraz dostępem do rzeki. Zainspirowany historią zabytkowego miasta, obiekt został wybudowany w najstarszej części Wrocławia. Uznawany za oazę ciszy Ostrów Tumski, mieszczący się dawniej na wyspie, dziś jest integralną częścią miasta, w której można zregenerować się po intensywnym dniu. Nowoczesną bryłę hotelu tworzą surowe materiały – kamień, żelazo czy beton – które dzięki współczesnemu wzornictwu doskonale współgrają z krajobrazem gotyckiej i barokowej architektury. Mistyczną atmosferę The Bridge podkreślają elementy wystroju nawiązujące do symboliki Ostrowa Tumskiego. We wnętrzach króluje minimalizm wzbogacony o designerskie dodatki, a wyjątkowy klimat tworzą strzeliste okna, wypełniające pomieszczenia naturalnym światłem.