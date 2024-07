Nowy odcinek trasy szybkiego ruchu S3 niebawem zaprosi pierwszych kierowców. Kiedy to nastąpi? Jakub Mielcarz Mateusz Różański

Droga ekspresowa S3, będąca jedną z najważniejszych arterii na Dolnym Śląsku, zbliża się do ukończenia. Odcinek od Bolkowa do Kamiennej Góry przechodzi obecnie przez finalne prace wykończeniowe oraz etap odbiorów budowlanych. Co czeka kierowców w najbliższym czasie i jak nowa ekspresówka wpłynie na podróżowanie po regionie oraz większe połączenie z Czechami?