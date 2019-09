Nowy mieszkaniec we wrocławskim zoo. Urodziła się lama. Zobaczcie zdjęcia...

- Jest grzeczna, jak nie po tatusiu - mówi o lamie, która właśnie przyszła na świat we wrocławskim ogrodzie zoologicznym Joanna Kij z zoo. Ojcem lamy jest bowiem Peryskop, który trafił do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu z Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego. Tam miał pilnować stada owiec, ale ciągle chadzał na wycieczki. Tymczasem mała lama jest wyjątkowo spokojna i grzeczna.