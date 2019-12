Nowy McDonald’s w Auchan Bielany Wrocławskie otwarty

Nowy lokal wraz ze strefą kawiarnianą McCafé powstał na terenie food courtu Centrum Handlowego Bielany Wrocławskie. Będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:30 do 21:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:30.

- Zdecydowaliśmy się na otwarcie nowej restauracji w tej lokalizacji ze względu na atrakcyjność centrum handlowego. Mamy nadzieję, że stali bywalcy chętnie skorzystają z oferty McDonald’s, a nasza obecność przyciągnie również nowych gości – komentuje Patrycja Pazio, Corporate Relations Specialist, McDonald’s Polska.

Lokal jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Oferuje też darmowy dostęp do Internetu. Obsługą gości zajmuje się 25 pracowników, w tym 7 menadżerów.

