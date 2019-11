Do grona wrocławskich krasnali w niedzielę (10 listopada) dołączy ksiądz. A dokładnie Krasnal Ksiądz Orzech. To prezent dla Honorowego Obywatela Wrocławia, ks. prałata Stanisława Orzechowskiego, z okazji jego 80. urodzin. Figurka stanie przed wejściem do Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny” przy ul. Bujwida 51.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.