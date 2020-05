Nowy film Sekielskich "Zabawa w chowanego" o pedofilii w Kościele (ONLINE, ZA DARMO)

- To jest inny film niż "Tylko nie mów nikomu", jest zupełnie inaczej opowiedziany. Są oczywiście łzy i emocje - podkreślił. - Gdyby film przeszedł bez echa byłbym zdziwiony, wydaje mi się, że opisuje pewne mechanizmy, konkretne osoby i problemy.

W filmie "Zabawa w chowanego" jest też wątek dolnośląski.

Jednym z jego bohaterów jest wrocławski fryzjer, który w dzieciństwie był ministrantem w parafii w Sycowie. - Kościół był moim domem. Ksiądz to wykorzystał - mówi.

O tym, że padł ofiarą pedofilii w kościele, mówił już w 2019 roku, gdy był gościem programu "Pogadane". - Byłem przez 11 lat ministrantem. Gdy miałem 12 lat, do parafii przyszedł młody ksiądz, był trzy lata po seminarium. A ja byłem zawsze zaangażowany, uczestniczyłem w religijnych spotkaniach, chodziłem na pielgrzymki, trzy razy w tygodniu byłem w kościele. Jako ministranci zbieraliśmy punkty, mogłem potem za nie jechać na ferie. To był mój drugi dom - opowiada wrocławski fryzjer.

