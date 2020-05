Nowy film braci Sekielskich o pedofilii w Kościele - "Zabawa w chowanego" (KIEDY PREMIERA?)

"Chcę, żeby procesje Bożego Ciała się odbyły" - mówi abp Józef Kupny, metropolita wrocławski

Epidemia koronawirusa zmusiła rząd do wprowadzenie ograniczeń w wielu dziedzinach naszego życia. Dotknęły one także naszego życia religijnego. Jaki stosunek do tych obostrzeń mają duchowni? Jak w tym roku będzie wyglądać Pierwsza Komunia Święta, procesje Bożego Ciała i pielgrzymk...