Nowy dark store we Wrocławiu. Co będzie można tam kupić?

W ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem sieci sklepów typu dark store. Wyglądają jak supermarket lub magazyn przypominający tradycyjny sklep, jednak klienci nie mają do niego wstępu. To miejsca dystrybucji towarów, które zamawiane przez specjalne aplikacje lub strony w sieci i są dowożone do klientów.

Internetowy sklep spożywczy Barbora.pl planuje w najbliższych tygodniach otworzyć kolejny dark store oraz uruchomić dostawy zakupów we Wrocławiu. Firma nie podaje dokładnej daty, ale będzie to kolejny już krok firmy w ekspansji na południu Polski.