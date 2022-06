Nowy bulwar w centrum Wrocławia. Trasa wiedzie od mostu Sikorskiego do mostów Pomorskich [ZDJĘCIA] Paweł Relikowski Błażej Organisty

Ceglany murek, jasnoszary chodnik, brązowe ławki, białe siedziska i rośliny. A to wszystko z widokiem na Odrę. Idealne miejsce do spacerów i spędzania czasu na świeżym powietrzu powstało przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu.