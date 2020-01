Nowość od Wydawnictwa Bukowy Las - "W śnieżną noc". KONKURS dla Czytelników Gazety Wrocławskiej!

Burza śnieżna w Wigilię zamienia miasteczko Gracetown w romantyczną przystań, jaka można zobaczyć tylko w filmach. No, coś w tym stylu…

Bo przecież wędrówka w zamieci i mrozie, z pociągu, który utknął na pustkowiu, nie kończy się zazwyczaj słodkim pocałunkiem od uroczego nieznajomego. Nikt by też nie pomyślał, że przedzieranie się przez zaspy śniegu może doprowadzić do zakochania się w starym przyjacielu. Albo że ścieżka do prawdziwej miłości wiedzie przez boleśnie wczesną, poranną zmianę w Starbucksie.

W wigilijną śnieżną noc zdarzają się jednak cuda…

Magia świąt błyszczy w trzech uroczych i zabawnych, powiązanych ze sobą romantycznych opowieściach o miłości, które napisała trójka bestsellerowych autorów z kultowym Johnem Greenem na czele.

Książka „W śnieżną noc”, podobnie jak inne powieści Johna Greena („Szukając Alaski”, Gwiazd naszych wina”, „Papierowe miasta”) doczekała się wreszcie ekranizacji. Jest to jedna z kilku tegorocznych produkcji od Netfliksa, których zadaniem jest wprowadzić nas w świąteczny klimat. I dobry nastrój – bo jest to komedia romantyczna…

W rolach głównych występują Kiernan Shipka - znana głównie z roli Sabriny Spellman w serialu "Chilling Adventures of Sabrina", Jacob Batalon - powszechnie znany jako Ned, najlepszy przyjaciel nowego Spider Mana, oraz Isabela Moner. W pozostałych rolach zobaczymy między innymi Odeyę Rush, Shameika Moore'a, Mitchella Hope i Liv Hewson.

Za reżyserię filmu odpowiada Luke Snellin, scenariusz na podstawie bestsellera „New York Timesa” napisali Laura Solon, Victoria Strouse, Kay Cannon.

