Nowość od Wydawnictwa Bukowy Las - "Szukając Alaski". KONKURS!

Wiele czeka na Milesa w Culver Creek, nowi nauczyciele i koledzy, a wśród nich niezwykła pod każdym względem dziewczyna, Alaska Young, która szybko wciąga Milesa w swój niepokojący świat. W miarę poznawania Alaski i zakochiwania się w niej Miles przekona się, że jej życie nie jest takie wspaniałe, jak mu się wydawało. Dowie się, co to jest przyjaźń i miłość, doświadczy prawdziwych, pięknych i bolesnych uczuć. Czy znajdzie odpowiedzi na swoje pytania?

Powieść długo czekała na ekranizację (wcześniej sfilmowane zostały powieści Johna Greena „Gwiazd naszych wina” i „Papierowe miasta”), lecz wreszcie nadszedł ten czas. Ośmioodcinkowy serial „Szukając Alaski” na podstawie powieści jest dostępny w Polsce w serwisie HBO GO i na HBO. Spotkał się z bardzo dobry przyjęciem recenzentów i widzów (wśród ocen przeważają najwyższe lokaty).

Serial "Szukając Alaski” (Looking for Alaska) to ośmioodcinkowy serial oparty na powieści Johna Greena (autora bestsellerów takich jak: "Żółwie aż do końca" i "Gwiazd naszych wina") o tym samym tytule. W centrum historii jest tu Miles "Pudge" Halter (Charlie Plummer) – nastolatek, który wyjeżdża do szkoły z internatem, gdzie stara się lepiej zrozumieć siebie i swoje życie. Chłopak zakochuje się w Alasce Young (Kristine Froseth) i znajduje grupę lojalnych przyjaciół. Po niespodziewanej tragedii Miles i jego najbliżsi próbują zrozumieć, dlaczego sprawy potoczyły się w taki, a nie inny sposób.

