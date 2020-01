Nowość od Wydawnictwa Bukowy Las - Miara Człowieka! Konkurs dla czytelników!

Tajemniczy notatnik.

Niewyjaśniona śmierć.

Mediolańczycy często widują na ulicach swego miasta mężczyznę około czterdziestki, w długim, różowym płaszczu, o łagodnym wyrazie twarzy kogoś, kto pogrążony jest we własnych myślach. Mieszka przy swojej pracowni z matką i ulubionym, ale krnąbrnym, uczniem. Nie jada mięsa. Pisze wspak. I ma nieustanne problemy z egzekwowaniem zapłaty od zleceniodawców.

To Leonardo da Vinci – jego sława już przekroczyła Alpy, docierając do króla Francji Karola VIII, który wysyła do Mediolanu dwóch legatów, by przekazali Ludwikowi prośbę o wsparcie w wojnie z Aragończykami, ale też powierza im tajną misję dotyczącą Leonarda. Wszyscy bowiem wiedzą, że da Vinci pod tuniką, blisko serca, nosi notatnik, w którym zapisuje swoje najśmielsze pomysły – może nawet ten związany z budową niezwyciężonej machiny wojennej.

Także Sforza potrzebuje Leonarda, nie tylko po to, by ukończył wreszcie projekt konnego pomnika jego ojca. Na zamkowym dziedzińcu został znaleziony martwy mężczyzna. Jego ciało nie nosi oznak przemocy, ale ta śmierć i tak wzbudza wiele podejrzeń… Trzeba czym prędzej oddalić cień zarazy i przesądów, a Leonardo – z wielu powodów – nie może odmówić swojemu panu.