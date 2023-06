Nowoczesna sztuka w klasztorze w Trzebnicy. Można zobaczyć wystawę i napić się kawy u Sióstr Boromeuszek

Przestrzeń duchowości i materii to tytuł pierwszej zbiorowej wystawy artystycznej 20. artystów z Polski w klasztorze św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Zaproszeni artyści mogli złożyć do pięciu swoich prac. Każdy z artystów reprezentuje inny kierunek, każda praca jest inna w wyrazie i inna w odbiorze. Wystawę można zwiedzać do 30 sierpnia bieżącego roku.

Klasztor jest czynny dla zwiedzających codziennie od godziny 11:00 do godziny 19:00. Wstęp jest wolny. Co ciekawe, zwiedzający mogą też napić się kawy w prowadzonej przez siostry kawiarni. Jak mówią, zakony w Polsce zawsze były mecenasami sztuki, nie inaczej jest w Trzebnicy. Szczegóły w materiale wideo.

Zobaczcie tez zdjęcia z klasztornej wystawy w Trzebnicy