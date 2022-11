Nowoczesna edukacja VR we Wrocławiu. Na Uniwersytecie Wrocławski otwarto wirtualną sale zbrodni dla studentów kryminalistyki. Galeria

Miejsce zbrodni, dowody, ślady do zabezpieczenia, a to wszystko w wirtualnej rzeczywistości. Na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu otwarto właśnie Specjalistyczną Pracownię Kryminalistyki, gdzie studenci w goglach VR będą się uczyć pracy na miejscu zbrodni. ZOBACZ W GALERII Przesuwaj slajdy klikają w strzałki, używaj klawiszy lub gestów ------------→

fot. Paweł Piotrowski / Uniwersytet Wrocławski