Nowi strażnicy miejscy we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Awanse, wręczenie odznaczeń i ślubowanie nowych strażników miejskich to najważniejsze części obchodów 28-lecia powołania Straży Miejskiej we Wrocławiu. Szeregi tej formacji zasiliło 18 nowych funkcjonariuszy. Straż miejska wciąż jednak szuka chętnych do podjęcia służby

Fot. Tomasz Hołod / Polska Press