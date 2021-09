Nowe zakażenia koronawirusem 16.09.2021 we Wrocławiu. Sprawdź, jakie są liczby Newsroom 360

15 nowych zakażeń koronawirusem we Wrocławiu. Przedstawiamy dzienny raport z dnia 16.09.2021. Od początku roku we Wrocławiu wystąpiły 40 894 przypadki zakażenia koronawirusem, z kolei liczba zgonów związanych z COVID-19 od 1.02.2021 do teraz sięga 673.