NOWE WIADOMOŚCI. Zakaz wychodzenia z domów, ograniczenia w kościołach i komunikacji od 24 marca 2020 r.

Wdrażamy ograniczenia w przemieszczaniu się. Będą one dotyczyć każdego z nas - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ogłoszenie nowych przepisów nastąpiło we wtorek 24 marca podczas specjalnej konferencji pasowej, w której udział wzięli premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Apel "zostańmy w domu" przestaje być tylko apelem, ale w rzeczywistości wchodzi w życie - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że całkowita izolacja społeczna to jedyna metoda zatrzymania epidemii. - Każdy z nas ma pewne potrzeby, czasem prozaiczne, jak wyjście z psem lub spacer. Możemy to robić, ale nie gromadźmy się na bulwarach czy placach zabaw. Najlepiej ograniczmy wyjścia do minimum. Zakaz nie obejmuje oczywiście pomocy najbliższym