Nowe terminy składania wniosków o 300 plus, czyli świadczenie "Dobry start"

To nie koniec zmian dotyczących świadczenia „Dobry start”, potocznie nazywanego 300 plus. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy gwarantującej coroczną wypłatę świadczenia. - Rodzice nie będą musieli martwić się o to, czy w kolejnym roku otrzymają wsparcie na swoje uczące się dzieci – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Program 300 Plus - Dochody bez znaczenia

„Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, o pieniądze na wyprawę szkolną mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20. roku życia lub do 24. roku życia, jeżeli dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Pieniądze przysługują również na dzieci w pieczy zastępczej. W tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie.