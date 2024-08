Nowe rozwiązanie komunikacyjne we Wrocławiu. Nowa droga ma rozładować korki w mieście

- Przecinając Wschodnią Obwodnicę Wrocławia i docierając do Zacharzyc, kierowcy będą skręcali w lewo, w al. Ostoi Myśliwych, a następnie dotrą do planowanej ul. Libańskiej we Wrocławiu. Mój poprzednich chciał stworzyć łącznik dla ulicy Miodowej, ale nie odciążało to Zacharzyc. Nowa droga będzie więc jednocześnie obwodnicą tej miejscowości - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Łukasz Kropski.